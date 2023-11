tmw Inter, Marotta: "Cuadrado out per infortunio? A gennaio non interverremo sul mercato"

Cuadrado ha avuto e sta avendo problemi fisici che lo hanno tenuto ai box per un po' di tempo, che potrebbero far pensare a Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, di intervenire sul mercato a gennaio per avere una soluzione in più. A margine del DLA Piper Sport Forum "La nuova sfida del calcio: combinazione di performance sportiva e finanziaria" a San Siro, il nerazzurro ha parlato ai media presenti, tra cui TMW, rispondendo a questa domanda:

"Cuadrado sta patendo un infortunio che nella gestione ordinaria di un club succede a tanti giocatori. Noi abbiamo un numero minimo di infortuni, mentre per quanto riguarda gennaio direi in questo momento di no per due motivi: primo perché a gennaio non è facile trovare occasioni vantaggiose, secondo perché la rosa che ha a disposizione Inzaghi è assolutamente all'altezza del ruolo ed è, lo avete detto voi, una delle più forti, ma sicuramente una delle più competitive".

