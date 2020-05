tmw Juventus, dopo 57 giorni riecco Higuain: l'argentino è atterrato a Torino

Gonzalo Higuain è appena rientrato in Italia. Il centravanti argentino, 57 giorni dopo il suo volo per l'Argentina per stare vicino alla mamma in periodo di pandemia, è tornato a Torino per rimettersi a disposizione di Maurizio Sarri dopo l'obbligatorio periodo di quarantena.