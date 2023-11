tmw Juventus, per Berardi strada in salita. Il Sassuolo non ha mai ceduto nessuno a gennaio

Domenico Berardi alla Juventus a gennaio? È una situazione abbastanza intricata, se non quasi impossibile. Se è vero che i bianconeri vorranno mettere nel motore un attaccante di discreto livello per completare il reparto, dall'altra parte l'idea del Sassuolo è quella di non cedere il proprio uomo simbolo nel mercato invernale. C'è anche una questione classifica: il Sassuolo ha vinto tre partite - con Juventus, Hellas Verona e Inter - e ha solamente tre punti sulla zona rossa, dunque sarebbe difficile privarsi di un calciatore che attualmente rappresenta il miglior marcatore della squadra con cinque reti. Di più, il Sassuolo non ha mai ceduto, storicamente, nessun giocatore chiave nel mese di gennaio. C'era andato vicino con Politano al Napoli, in tempi non sospetti, ma era una scelta comunque ponderata.

Berardi quindi ha sempre una valutazione fra i 30 e i 35 milioni, forse troppi per chi arriverà a trent'anni nel corso della prossima stagione. La Juventus era arrivata a offrire 20 milioni più il cartellino di uno fra Iling e Soulé, sentendosi rispondere picche dagli emiliani. Ed è proprio Soulé che può essere la carta per migliorare il proprio attacco, visto che il Frosinone difficilmente si opporrà a un possibile richiamo dal prestito. E poi c'è sempre l'ipotesi Bernardeschi in prestito dalla Major League Soccer, con Allegri che potrebbe essere contento di un ritorno.

Quindi la sensazione è che il Sassuolo non si priverà assolutamente della propria bandiera. Poi a giugno si vedrà, anche se il contratto lunghissimo - fino al 2027 - pone i neroverdi in una posizione di forza.