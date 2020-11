tmw Lazio, possibile panchina in Champions per Immobile: provato il tandem Muriqi-Pereira

Ciro Immobile e Lucas Leiva si muovono con le riserve. Questa è la notizia dell'allenamento di rifinitura della Lazio, che alle 13.15 partirà per San Pietroburgo. In vista del match di domani, nelle prove tattiche odierne Inzaghi ha schierato con i titolari in attacco la coppia dei nuovi acquisti: Muriqi e Pereira, in gol a Torino. Sembrerebbero essere destinati alla panchina Immobile, Correa e Caicedo, l'eroe della domenica biancoceleste. Nessun dubbio in difesa (Luiz Felipe, Hoedt e Acerbi), in porta sarà per la quarta volta consecutiva Reina. Sugli esterni il tecnico ritrova Marusic a destra, con Fares a sinistra: in mezzo al campo Akpa Akpro, Parolo e Milinkovic. Assenti Luis Alberto, Lazzari, Escalante, Vavro, Radu e Lulic: per questi ultimi due allenamento differenziato in mattinata.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Pereira, Muriqi.