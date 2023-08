tmw Milan, Colombo non è partito per Roma con la squadra: Monza più vicino

Il Milan è ancora alle prese con la pista Mehdi Taremi, che potrebbe anche riaprirsi nel corso delle prossime ore, ma intanto è da registrare un'altra notizia importante. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, Lorenzo Colombo non è infatti partito con il resto della squadra per la trasferta di Roma. Il gruppo rossonero è arrivato da poco a Malpensa e sul pullman non era presente l'attaccante, che si avvicina quindi al prestito al Monza.

La condizione resta comunque la stessa: se il Milan non prenderà un attaccante non darà il via libera alla cessione del giovane classe 2002, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Lecce e adesso vorrebbe partire per un nuovo prestito in modo da avere più spazio rispetto a quello che potrebbe avere agli ordini di Stefano Pioli.