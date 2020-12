tmw Milik e l'Atletico: il giocatore diretto verso il sì. Ma la distanza col Napoli è ampia

Arkadiusz Milik e il futuro. Il centravanti polacco è ai margini del progetto Napoli e, in scadenza in estate, è pronto a lasciare la società azzurra. Con cui la rottura è totale, anche dopo gli incontri delle ultime settimane con l'entourage. Aurelio De Laurentiis, nonostante il contratto vada a scadenza tra pochi mesi, e dunque Milik sarebbe pronto a firmare un nuovo accordo da inizio febbraio, non molla. Continua a chiedere non meno di 15 milioni di euro, cifra certamente alta per un ragazzo fuori dal progetto e in scadenza in estate.

Progetto Simeone Diego Simeone vuole Milik: conferme sulle indiscrezioni spagnole della notte, il polacco è l'obiettivo per l'attacco dell'Atletico Madrid dopo la rescissione con Diego Costa. Il giocatore, dopo una riflessione, sembra essersi convinto sulla destinazione e non potrebbe essere altrimenti: palcoscenico internazionale, spazio e vetrina per giocare da protagonista in vista dell'Europeo. Ci sono dei però: il Napoli non molla e l'Atletico avrebbe pronta un'offerta di meno della metà per gli azzurri, tra i 5 e i 7 milioni di euro, anche contando la scadenza estiva. Col giocatore, sul lato economico, ci sarà da trattare ma non sembrano esserci ampi ostacoli. Restano piuttosto col Napoli ma se De Laurentiis non mollerà sul prezzo, allora una trattativa che potrebbe essere lineare e lampo potrebbe concretizzarsi anche solo negli ultimi giorni di mercato. Anche se, per adesso, appare quasi incolmabile.