tmw Napoli, ADL vuole chiudere la pratica Tudor già oggi. Manca ancora il sì del croato

È confermata la riunione a Roma di oggi tra la dirigenza del Napoli e il patron Aurelio De Laurentiis. Saranno presenti anche Chiavelli, Meluso e Micheli, con l'obiettivo di risolvere il futuro della panchina azzurra. Il club partenopeo sembra ormai aver fatto la sua scelta, con Rudi Garcia out e Igor Tudor in. Non è un caso che l'entourage del tecnico croato sia stato contattato subito dopo la sconfitta di ieri con l'Empoli.

La proposta del Napoli

L'ultima offerta a Tudor è un contratto di un anno più un altro anno opzionale legato alla Champions, ma ancora manca il sì dell'ex Juventus. Dall'altra parte c'è l'alternativa Walter Mazzarri, che accetterebbe anche solo sette mesi di contratto. De Laurentiis vorrebbe provare a chiudere la pratica Tudor già oggi, le prossime ore saranno decisive.