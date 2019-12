Fonte: dall'inviato Arturo Minervini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti passerà la nottata da tecnico del Napoli: non trovano conferme le voci di smentite o di immediato cambio di guida tecnica dopo la sfida contro il Genk. A seguito del facile successo raccolto stasera contro la formazione belga, battuta 4-0, il tecnico ex Bayern avrà domani un incontro con il patron De Laurentiis per capire quale sarà il suo futuro. Intanto ha lasciato il San Paolo dopo le varie interviste post-partita.