tmw Napoli, ecco Natan: il difensore brasiliano è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro

Ecco il rinforzo in difesa per il Napoli. Dopo le visite mediche sostenute in mattinata, Natan Bernardo de Souza è arrivato in ritiro. Il nuovo difensore azzurro (in attesa dell'ufficialità che dovrebbe arrivare in giornata) è appena sbarcato a Castel di Sangro, allo stadio Teofilo Patini, per assistere all'amichevole degli azzurri contro l'Augsburg.

Il Napoli per acquistare il suo cartellino ha investito circa 10 milioni di euro, mentre al giocatore verrà fatto firmare un contratto di cinque anni. Il calciatore è un classe 2001 cresciuto nel Flamengo e prelevato dal Red Bull Bragantino.