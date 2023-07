tmw Non solo Torino: il Milan valuta l'inserimento sull'attaccante Alejo Veliz del Rosario

Il Torino si è mosso in maniera ufficiale per Alejo Veliz, centravanti di proprietà del Rosario Central, come confermato nelle scorse ore dal club argentino. Ma quello granata potrebbe non essere l'unico club italiano sulle tracce del classe 2003 autore di 11 gol in 22 partite di Superliga argentina.

Il Milan alla finestra

Secondo le ultime raccolte da TMW anche il Milan potrebbe presto inserirsi sul giocatore. In questo momento il club rossonero sta vivendo una fase di valutazione, con gli uomini mercato Moncada e D'Ottavio che da tempo seguono i suoi progressi ed il suo rendimento. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 14 milioni di euro presente nel suo contratto, ma la sensazione è che l'operazione potrebbe chiudersi anche intorno ai 12 milioni.