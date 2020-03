tmwradio Giordano: "In Italia ognuno pensa a sé. Giochiamo a porte chiuse"

Bruno Giordano, ex attaccante italiano, è intervenuto su TMW Radio durante Maracana.

Un pensiero sull’attacco di Zhang a Dal Pino?

"Purtroppo, in Italia siamo abituati a vedere un calcio dove ognuno pensa a se stesso. Dovremmo migliorare e fare passi avanti. Per il bene del calcio italiano bisogna trovare una soluzione che vada bene per tutti e non per uno solo. Sono state sfalsate le partite e questo è chiaro. Si parla di Juve Inter ma non di Inter Sampdoria, è un po’ assurdo. Bisogna recuperare le partite che vengono prima cronologicamente. Dobbiamo diventare un popolo più sportivo e meno tifoso".

Giocare da qui alla fine a porte chiuse condiziona molto i calciatori?

"Si, cambia molto. Giocai un Real Madrid Napoli a porte chiuse che sembrava una partita finta. Il tifo a favore e a sfavore condiziona molto. Avere tutto lo stadio con 40 000 persone che ti supportano ti aiuta sicuramente. Giocare a porte chiuse avvantaggia sicuramente la squadra che gioca in trasferta".

Vi aspettate le dimissioni di Pioli?

"Sarebbe un autogol per lui. Significherebbe interrompere un discorso che ha iniziato con la squadra. Sta facendo un buon lavoro e a fine stagione se ne potrebbe riparlare. È vero che non avrà vicino Boban e Maldini che lo hanno portato a Milano ma deve continuare fino a fine anno. Sarebbe irrispettoso anche per i tifosi".

Come si dovrebbe giocare Juventus Inter?

"Io credo che la soluzione migliore sia quella di giocare a porte chiuse ma anche Juventus Milan di Coppa Italia. Prima però si dovrebbe recuperare la venticinquesima giornata, quella di Inter Sampdoria".

Che ne pensi del campionato della Lazio?

"Era stato messo in discussione anche Inzaghi all'Inizio. Poi sono arrivati tutti questi risultati utili ed è meritatamente in testa. Giocano il calcio più bello al momento in Italia. C'è un ambiente molto tranquillo".

