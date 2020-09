tmwradio Polverosi: "Pirlo mi ha convinto. Kulusevski giocherà sempre, ha qualità e quantità"

Nel suo intervento a TMW Radio il giornalista, Alberto Polverosi, ha parlato anche della Juventus e della prima gara di campionato vinta dai bianconeri contro la Sampdoria: "La Juventus di Pirlo mi ha convinto, fermandoci al fatto che è la prima giornata e che la Sampdoria si è consegnata con una partita scialbissima, di una modestia tecnica che non le appartiene. Ranieri qualcosa di suo ci ha messo: andare a Torino e aspettare la Juventus, rinunciando a Quagliarella e Ramirez, i migliori giocatori della Samp assieme ad Ekdal... Tant'è vero che quando li ha messi è cambiato qualcosa. Mi è sembrato un calcio spontaneo e naturale, scelte prese con estrema naturalezza come quella di Frabotta. Era sereno e tranquillo: si è fatto male Alex Sandro, si è allenato bene e l'ha messo. Mi ha convinto l'aggressività nella metà campo avversaria e la scelta di due centrocampisti come McKennie e Rabiot, di cui nessuno dei due è un regista classico. Mi è piaciuto Kulusevski, anche se questo non credo sia merito di Pirlo: per qualità e quantità penso che sia il miglior giocatore del calcio italiano, ha fatto un gol che avrebbe potuto segnare Dybala, e poi è andato a recuperare tre palloni nella sua area di rigore, cosa che Dybala si sogna. Tra i due scelgo sempre Dybala, ma Kulusevski ha sia qualità che quantità da 7,5. A parte Ronaldo che deve giocare per contratto, credo sarà lo juventino che giocherà di più".

