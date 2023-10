tmw Ravanelli: "Sempre bello ritrovarci. Questa Juventus può arrivare lontano"

Dopo l'evento al Pala Alpitour in cui s'è festeggiato il centenario della famiglia Agnelli alla guida della Juventus, l'ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha rilasciato una intervista ai giornalisti presenti. Queste le parole raccolte da 'TMW': "È sempre bello ritrovarci, al di là di tutto siamo un gruppo straordinario. Anche se passano gli anni è sempre bellissimo ritrovarci, ci divertiamo tantissimo. La Juventus ce l'abbiamo nel cuore ma stasera è stato veramente bello quello che ha organizzato la società per i 100 anni, poterci ritrovare con il mister e tutti gli ex compagni di squadra, è stata veramente una serata particolare. Questa Juve dove può arrivare? Può arrivare lontano", ha detto.