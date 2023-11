tmw Roma, buona notizie per Mourinho: Renato Sanches sarà a disposizione con l'Udinese

Buone notizie per Josè Mourinho, con il tecnico portoghese che recupera una pedina importante a centrocampo. Come raccolto da TMW infatti, Renato Sanches è di nuovo in gruppo ed a completa disposizione dello Special One. Il portoghese sarà quindi convocato per la sfida domenica con l'Udinese all'Olimpico alle ore 18.00.