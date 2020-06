TOP NEWS ore 17 - Serie A salva: stop quarantena di squadra. Leonardo vuole Allegri

Le voci dei protagonisti, le indiscrezioni e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di questo pomeriggio.

Repubblica - Il Cts dice sì alla FIGC: niente più quarantena di squadra con un positivo

ANSA conferma - Passa la linea della FIGC sulla quarantena, il campionato è salvo

Torna il calcio, stasera Juve-Milan: tutte le ultime nel live pre-partita di TMW

Juve, stasera Allianz Stadium deserto, CR7 ai tifosi: "Saremo insieme ovunque voi siate"

Caso Balotelli, Brescia infastidito dalle parole di Raiola. Ma nessuna replica

Il corsivo sul caso Balotelli - Why always you?

Milan, Ibra vuole chiudere alla grande: prolungherà l'accordo fino a fine stagione

Torino, Vagnati risponde ai tanti sondaggi per Belotti: "Non è in vendita"

L'Equipe conferma: rapporti tesi con Tuchel, Leonardo vorrebbe subito Allegri al PSG

Liverpool, rinnovo faraonico per van Dijk: quinquennale da oltre 1 mln al mese

Romania, riparte il calcio ma 2 partite sono già state rinviate per positività al Covid-19