Torino, Che Adams: "Spero di arrivare a 10 gol. La doppia cifra è un obiettivo"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 20:42Serie A
autore Alessio Del Lungo
19.10.2026 20:42Serie A
L'attaccante granata sposa in pieno anche la filosofia di Abate: "Giocare con la testa libera e inventare è una delle cose importanti".
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Che Adams, attaccante del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Parma, commentando le parole del suo allenatore Abate, che ha chiesto ai suoi di giocare senza pensieri: "La cosa importante sia non entrare in campo pensando troppo a cosa fare, ma giocare anche liberi e inventare le cose naturali".
Arrivare a 10 gol è un suo obiettivo?
"Sì, io lo spero. Chi gioca in attacco ha la doppia cifra come obiettivo".
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