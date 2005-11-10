Torino, Che Adams: "Spero di arrivare a 10 gol. La doppia cifra è un obiettivo"

Che Adams, attaccante del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Parma, commentando le parole del suo allenatore Abate, che ha chiesto ai suoi di giocare senza pensieri: "La cosa importante sia non entrare in campo pensando troppo a cosa fare, ma giocare anche liberi e inventare le cose naturali".

Arrivare a 10 gol è un suo obiettivo?

"Sì, io lo spero. Chi gioca in attacco ha la doppia cifra come obiettivo".