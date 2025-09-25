Live TMW Torino, Baroni: "Bene la risposta del primo tempo, ma dopo la loro espulsione..."

23.10 - Il tecnico del Torino, Marco Baroni, incontrerà i giornalisti dopo la vittoria per 1-0 nella sfida contro il Pisa, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 23.32 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

Voleva questa risposta dal Toro? Segnate ancora poco...

"Mi aspettavo la risposta del primo tempo, non la nostra gara dopo la loro espulsione. Abbiamo avuto occasioni fantasma un po' per frenesia ed egoismo, siamo mancati in alcune rifiniture. Ci lavoreremo, lo farò vedere ai ragazzi. Il primo tempo è stato un bel segnale"

Come ha visto i giocatori che erano stati impiegati di meno?

"Sono contento. Volevo queste risposte: Dembele ha energie e deve migliorare, bene Njie ma deve darci di più, ha fatto bene anche Tameze che era uscito un po' dai radar. E anche Casadei deve crescere, molto bene Pedersen. Mi è piaciuto l'atteggiamento, non voglio partite d'attesa. C'è tanta strada da dare, ma è quella giusta"

Adams sembrava un po' seccato...

"Se un giocatore esce seccato, ci sta. Ma in campo bisogna dare tutto ciò che si ha: se si pensa per sé, non si diventa squadra. E poi chi entra deve andare ancora più forte. I risultati cambiano alla fine: un palla buttata, pensi che sia finita e rischi di prendere gol...E' l'unica parata di Paleari. Questa squadra non deve fare partite passive, non le accetto"

Come si spiega il finale?

"Ho cercato di mettere palleggio con Asllani, era inutile avere tre difensori e ci siamo messi 4-3-3. Una squadra matura può togliere il pallone all'avversario, invece abbiamo giocato con egoismo. E questo ti porta ad attaccare senza equilibrio, cerchi il tiro senza passarla al compagno meglio posizionato"

Come sta Pedersen?

"E' uscito per una botta, ma dovrebbe essere tutto a posto. Njie ha subito una contusione durante il primo tempo, ma anche per lui è una cosa risolvibile. Domani avremo un'amichevole, potrà giocare chi ha fatto una parte di gara"

Tanti moduli diversi, come troverà l'identità?

"Ho fatto un ritiro con Cacciamani, Gineitis, Sanabria...Lo dico per puntualizzare: si dice che sono qui da 100 giorni, ma stiamo lavorando da non molto con questa squadra. Dobbiamo trovare solidità di squadra, distanze, e la soluzione a tre non la vedo per l'assenza di giocatori. Ma la sto utilizzando anche per proteggere gli altri: ho visto bene Nkounkou. Possiamo giocare con i quattro, ho molte mezzali e un centrocampo a tre è una soluzione. Non sono uno che cambia molto, ma quando ci sono esigenze di squadra sono disposto a fare valutazioni diverse"

Come ha visto il Pisa?

"Ho fatto i complimenti a Gilardino, sono sulla strada giusta perché la squadra ha fatto bene, ha fisicità, compattezza. Credo che farà un buon campionato"

Domani quindi c'è un'amichevole?

"Dovrebbe venire una squadra di Eccellenza. E' una partita che avevo messo in calendario perché alcuni giocatori, tipo Zapata, potessero fare minutaggio non sempre contro i compagni"

Ore 23.43 - Termina la conferenza stampa di Baroni