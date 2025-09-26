Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Latina, è finita l'avventura di Ciciretti: accordo per la risoluzione del contratto

Latina, è finita l'avventura di Ciciretti: accordo per la risoluzione del contrattoTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Ferri
ieri alle 21:04
di Daniel Uccellieri

Amato Ciciretti lascia il Latina, il fantaista ha risolto il contratto con il club nerazzurro. Di seguito la nota del club:;

Il Latina Calcio 1932 comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Amato Ciciretti.

La società ringrazia Amato per la professionalità dimostrata durante il periodo in nerazzurro e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

