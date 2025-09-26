Ufficiale
Latina, è finita l'avventura di Ciciretti: accordo per la risoluzione del contratto
Amato Ciciretti lascia il Latina, il fantaista ha risolto il contratto con il club nerazzurro. Di seguito la nota del club:;
Il Latina Calcio 1932 comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Amato Ciciretti.
La società ringrazia Amato per la professionalità dimostrata durante il periodo in nerazzurro e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.
