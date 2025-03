Torino, Casadei: “Devo migliorare ancora. In area cerco sempre il gol”

Di seguito le parole del centrocampista del Torino Cesare Casadei, che ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 0-2 della sua squadra contro il Monza di Alessandro Nesta all’U-Power Stadium, gara valida per la 27° giornata della Serie A Enilive 2024/2025.

Oggi sembravi determinato a trovare il gol a tutti i costi. Era oggi l’occasione buona?

“Fare gol è sempre una cosa bella per aiutare la squadra ma ciò che cerco ogni giorno è la prestazione.

Devo mettere su tanto perché arrivo da un periodo in cui ho giocato poco e ora devo darmi da fare e migliorare partita per partita.”.

Magari ci hai messo qualcosa in più perché c’era Spalletti in tribuna?

“Questo non lo sapevo ma fare gol è sempre bello. Quando sono in area sono li per fare gol”.