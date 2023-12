TMW Torino, difficile il riscatto di Soppy. Costa quasi 7 milioni, può andare via già a gennaio

Una presenza da titolare e solamente quattro in campionato. Brandon Soppy al Torino non è ancora riuscito a lasciare il segno, tra un infortunio alla coscia che gli ha fatto saltare cinque gare e le tante panchine vissute finora. Nell'ultima gara contro l'Empoli, vinta dai granata per 1-0, è entrato in campo per gli ultimi cinque minuti. Insomma, finora un flop ed è possibile che sia il club che lo stesso giocatore possano guardarsi in giro già a gennaio. Bisognerà però trovare eventualmente un club che voglia prenderlo in prestito dall'Atalanta.

Il riscatto di Soppy, peraltro, è fissato intorno ai 7 milioni di euro. Una cifra che, allo stato attuale delle cose, non verrà mai sborsata dal Torino. E gli stessi granata, storicamente, difficilmente riscattano giocatori: anche Vlasic, per dirne uno, è stato ripreso dopo una lunga ed estenuante trattativa contro il West Ham che non voleva saperne di una minusvalenza.

Quindi Soppy potrebbe già salutare nel mercato invernale. Anche perché mancano, di fatto, solamente 180 minuti prima dell'inizio della sessione per tentare di convincere Juric e Cairo a tenerlo per altri sei mesi. In quel ruolo, peraltro, c'è abbastanza concorrenza. Da Raoul Bellanova, che sta facendo molto bene, a Valentin Lazaro.