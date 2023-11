Torino, già tre club di Premier su Tameze. Ai granata è costato 3 milioni, può partire per 10

Adrien Tameze, francese, 29 anni, sa ricoprire con disinvoltura molti ruoli, come ha dimostrato in questo primo scorcio di campionato in maglia granata e prima ancora con il Verona: può fare l’esterno destro in un difesa a tre o a quattro, il centrale e, soprattutto, il mediano. Con l'Hellas ha fatto persino il trequartista e secondo Tuttosport ora il mercato è pronto a bussare alla porta sua e del Torino.

Tre club di Premier per lui: il Brighton di De Zerbi, il West Ham e il Fulham

Il Brighton di De Zerbi, il West Ham e il Fulham, il club dove gioca Lukic sono i tre club inglesi interessati al centrocampista, che il Toro lo ha acquistato a titolo definitivo dal Verona per la cifra di 2,8 milioni, pagabili in due anni, e in Inghilterra potrebbe essere ceduto per una cifra non inferiore ai 10 milioni. Tameze percepisce dal Torino uno stipendio annuo di un milione e 280.000 euro e il suo contratto scadrà nel 2026, scrive Tuttosport.

Lunedì, nell’importante trasferta di Bologna, Tameze, considerando l’indisponibilità di Ricci e Linetty, potrebbe tornare a occupare il ruolo preferito, quello di centrocampista. Sarà la scelta che Juric farà nel caso decida di propendere per utilizzare Zima o Vojvoda come braccetto della difesa a tre.