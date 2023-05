Torino, giovedì allenamento aperto al pubblico. Alle 17 la commemorazione a Superga

Il Torino Football Club comunica che l'allenamento di giovedì 4 maggio si svolgerà in presenza del pubblico. Il Cortile della Memoria, luogo di aggregazione e di incontro, sarà aperto e fruibile sin dalle ore 10, con accesso dall’ingresso di via Filadelfia. Per assistere alla sessione di lavoro della squadra, in vista della partita di domenica contro il Monza, dalle ore 13 i tifosi potranno poi prendere posto sugli spalti per accogliere in campo il mister Juric e i calciatori. Al termine trasferimento a Superga dove dalle 17 avrà luogo la commemorazione del Grande Torino: dapprima con la Messa in Basilica, poi con la lettura dei nomi delle trentuno vittime della tragedia del 1949 davanti alla Lapide.