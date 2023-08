Torino, i granata hanno incassato il sì di Barrow. Ma il gambiano aspetta Premier o Arabia

Il Torino incassa il gradimento di Musa Barrow, anche se la trattativa è ben lontana dal definirsi chiusa. L'attaccante gambiano è ormai fuori dal progetto del Bologna ed ha fatto sapere di gradire la situazione granata, riservandosì però qualche giorno di riflessione. L'ex Atalanta, scrive Tuttosport, sarebbe attratto dall'idea di lasciare la Serie A per tentare l'avventura in Premier o in Arabia. In Inghilterra potrebbe rilanciare la sua carriera, in Arabia il discorso sarebbe puramente economico. Se non dovessero arrivare offerte concrete, che al momento latitano, il Torino resterebbe l'opzione più valida in italia.

Il Bologna vuole cederlo (Barrow è fuori squadra, rottura totale con Thiago Motta) preferibilmente a titolo definitivo, per una cifra non inferiore a 8 milioni. Ma visti i tempi strettissimi anche un addio in prestito con diritto di riscatto non è da escludere a priori, in extremis. Di sicuro, i rossoblù hanno fretta di cederlo. Il giocatore, invece, preferisce attendere, capire come si svilupperà il fine settimana e poi decidere. A Juric piace perché può giocare sia da prima, sia da seconda punta e pure da ala sinistra offensiva.