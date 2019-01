© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti non si muove dal Torino. Parola di Urbano Cairo, presidente del club granata. L'edizione odierna di Tuttosport riporta alcune dichiarazioni del patron piemontese che, ieri sera, dai suoi uffici milanesi ha chiuso alla cessione dell'attaccante: "Non vendo Belotti". Tutto ciò, nonostante l'offerta del West Ham e l'interesse della Roma per la prossima estate.