Ufficiale
Torino, per la mediana c'è Bragança: il portoghese saluta lo Sporting a titolo temporaneo
Operazione in prestito per il centrocampista classe 1999, che lascia il Portogallo per iniziare una nuova avventura in maglia granata.
Daniel Bragança è un nuovo giocatore del Torino. Il centrocampista classe 1999 di Almeirim lascia lo Sporting CP a titolo temporaneo per raggiungere la truppa di mister Abate in Piemonte.
La notizia arriva dai canali ufficiali della Lega Serie A, dato che i granata hanno appena depositato il contratto del calciatore.
Altre notizie Serie A
Oggi
21:52 Serie A
Venezia, il comunicato sull'acquisto di Toni Fernandez: l'obbligo di riscatto è condizionato
21:45 Serie A
Goglichidze al Monza, c'è anche il comunicato dei brianzoli: i dettagli del trasferimento
21:38 Serie AUfficiale
UfficialeEl Aynaoui saluta la Roma. Il marocchino è un nuovo giocatore del Lipsia
21:30 Serie AFocus TMW
Focus TMWIl mercato non finisce qui: si può attingere dagli svincolati. Ecco i più interessanti
21:24 Serie AUfficiale
UfficialeLazio, ceduto Dia al Rennes in prestito con obbligo condizionato. Il comunicato
21:15 Serie AFocus TMW
Focus TMWQuali mercati sono ancora aperti? C'è ancora una possibilità per gli esuberi di Serie A
21:15 Serie ATMW
TMWFiorentina, Goncalves è al Viola Park: "Sono felice". Arriva in prestito con obbligo condizionato