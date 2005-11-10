Lazio, Gudmundsson dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto: i comunicati dei club
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Arriva anche il comunicato ufficiale della Lazio sull'acquisto di Albert Gudmundsson dalla Fiorentina. L'islandese si trasferisce al club biancoceleste con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Il comunicato della Lazio
"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisto definitivo il calciatore Albert Gudmundsson, proveniente dall’ACF Fiorentina s.r.l.".
Il comunicato della Fiorentina
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albert Gudmundsson alla S.S. Lazio".
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