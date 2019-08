Torino, Meité: "Felici per il passaggio del turno. Ora recuperiamo energie"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Soualiho Meité, centrocampista del Torino, commenta ai microfoni di Torino Channel la vittoria contro il Debrecen ed il passaggio del turno in Europa League: "Siamo contenti di aver passato il primo turno vincendo due partite. Ci vorrà ancora tempo per arrivare ad avere la condizione atletica dell'anno scorso, ma ora abbiamo una settimana per recuperare le energie prima della prossima gara. La mia posizione? Io faccio quello che vuole il mister, non importa se nel centrocampo a due o a tre, do sempre il massimo. In Europa bisogna essere sempre concentrati per fare bene. Abbiamo giocatori che hanno già fatto l'Europa, io non ancora, la loro presenza per me è importante perché mi permette di crescere ancora. I tifosi? Sono importanti, non vedo l'ora di poter giocare con tanti nostri tifosi, per noi sono una componente fondamentale"