Torino, Perri: "Il clean sheet è merito di tutti. La Serie A è più tattica della Premier"
autore
Alessio Del Lungo
Alessio Del Lungo
Oggi alle 23:07Serie A
autore Alessio Del Lungo
19.10.2026 23:07Serie A
Il portiere brasiliano si gode la serata dopo qualche errore di troppo: "L'importante è avere fiducia, io sono contento per il 3-0".
TUTTOmercatoWEB
© foto di Cristiano Mazzi/Image Sport
Lucas Perri, portiere del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il netto 3-0 al Tardini, in casa del Parma: "Abbiamo meritato questo clean sheet, il lavoro è di tutti, anche del preparatore dei portieri e dei compagni. Le differenze con la Premier ci sono, ma sono contento, l'importante è avere fiducia".
Qual è la differenza principale rispetto alla Premier?
"Gli aspetti tattici, la fase difensiva. L'attenzione tattica è grande, fare un gol vale di più perché poi è più difficile rifarlo".
Altre notizie Serie A
Oggi
23:07 Serie A
Torino, Perri: "Il clean sheet è merito di tutti. La Serie A è più tattica della Premier"
23:00 Serie A
Torino, Simeone: "Quando farò vedere il secondo gol a mio figlio non so se ci crederà"