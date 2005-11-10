Torino, Perri: "Il clean sheet è merito di tutti. La Serie A è più tattica della Premier"

Lucas Perri, portiere del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il netto 3-0 al Tardini, in casa del Parma: "Abbiamo meritato questo clean sheet, il lavoro è di tutti, anche del preparatore dei portieri e dei compagni. Le differenze con la Premier ci sono, ma sono contento, l'importante è avere fiducia".

Qual è la differenza principale rispetto alla Premier?

"Gli aspetti tattici, la fase difensiva. L'attenzione tattica è grande, fare un gol vale di più perché poi è più difficile rifarlo".