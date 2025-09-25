Torino-Pisa 1-0, le pagelle: Casadei decisivo, Cuadrado nervoso. Ngonge assistman
Risultato finale: Torino-Pisa 1-0
TORINO
Paleari 6,5 - Inoperoso in tutto l'arco del match, nell'ultima azione del match diventa fenomenale per evitare la grande beffa ai suoi.
Dembelè 6 - Posizione ibrida per lui, con un supporto continuo al centrocampo nonostante la presenza nel terzetto arretrato. Dal 72' Asllani 6 - Entra per dare vitalità alla manovra e gestisce palla con sicurezza, mettendo in ghiaccio il match.
Coco 6,5 - Gestisce senza troppe difficoltà le sortite offensive avversarie, nonostante un giallo evitabile per un fallo su Cuadrado.
Ismajli 6,5 - Trova ancora minutaggio l'ex Empoli, con un gol annullato e tanta sostanza davanti agli avversari, pressati in continuazione.
Pedersen 6,5 - Più in palla rispetto alle ultime uscite, dalle sue parti i traversoni diventano sempre più pericolosi. Esce stremato. Dall'82' Lazaro sv
Tameze 6,5 - Solido e impenetrabile il difensore, chiamato a compiti diversi nell'arco di tutto il match.
Casadei 7 - Sfiora il gol con un colpo di testa all'avvio, lo trova due minuti dopo con una capocciata e decide di fatto l'incontro. Bravo in entrambe le fasi, risulta il migliore in campo.
Nkounkou 6 - Buona spinta sulla fascia, soprattutto in zona offensiva. Bravo anche nella lettura in anticipo di determinate situazioni.
Ngonge 6,5 - Suo l'assist da calcio d'angolo dove Casadei trova il vantaggio. Ha tanto spazio sulla fascia e ne approfitta quando può. Dal 64' Vlasic 6 - Sfiora il gol con una conclusione, prende coraggio in uno strano momento di difficoltà della sua squadra, vista la superiorità numerica.
Njie 5,5 - Si vede a sprazzi negli ultimi metri. A differenza di Ngonge, non trova la giocata che permette ai suoi di trovare spazi davanti. Dal 64' Aboukhlal 5 - Anche in questo spezzone di gara, non si vedono le sue qualità. Tante sscelte sbagliate e un gol divorato.
Adams 5,5 - Schierato da prima punta, non riesce a mostrare le proprie qualità al meglio. Nervoso anche al momento del cambio. Dal 64' Simeone 5,5 - Sembra entrare con il freno a mano tirato ed è strano vederlo così limitato. La superiorità numerica lo fa stare tranquillo.
Marco Baroni 6 - Schiera i suoi con una difesa ibrida e Adams come riferimento centrale. I dieci minuti iniziali illudono il pubblico: dopo il gol, i granata non brillano e non sfruttano la superiorità numerica al meglio. Serve qualcosa in più.
PISA
Scuffet 6 - Non può nulla sul colpo di testa di Casadei. Esce male in occasione del raddoppio, annullato per sua fortuna dal direttore di gara per un tocco con il braccio.
Canestrelli 6 - Dei tre dietro, sembra il più sicuro sia in marcatura, sia nella copertura degli spazi.
Albiol 5,5 - Esordio dal primo minuto per il centrale spagnolo, ammonito nella prima metà del primo tempo. Trova un buon colpo di testa ma in posizione irregolare. Dal 70' Bonfanti 6 - Difende bene quando chiamato in causa ma non riesce a dare profondità alla manovra.
Mbambi 5,5 - Il giovanissimo difensore sente inizialmente la pressione del match: complicata la prima da titolare.
Angori 6 - Rischia nella ripresa con una trattenuta in area, non ravvisata dal direttore di gara. Non la solita partita di spinta, anche per il poco supporto.
Hojholt 6 - Esordio dal primo minuto per il centrocampista, in ombra nel palleggio. Cerca di farsi vedere di più nella ripresa.
Piccinini 5,5 - Soffre particolarmente la zona centrale del campo. Rimedia un giallo non meritato, ma che lo condiziona e non gli permette di distruibuire palloni al centro. Dall'81' Bettazzi sv
Vural 6 - Tanto lavoro per la mezz'ala, abile a non farsi saltare. Sembra il giocatore con più gamba. Dal 70' Buffon 6 - Tanta emozione per l'esordio nella città che ha consacrato suo padre. Diversi spunti, ma l'inferiorità numerica pesa.
Cuadrado 4,5 - Bersagliato dai tifosi per il suo passato bianconero, si innervosce e non rende quanto ci si aspetterebbe. Nella ripresa, rosso diretto per lui a seguito di proteste nei confronti del direttore di gara.
Lorran 5,5 - La sua gara dura quarantacinque minuti. Fa vedere qualcosa di interessante, ma è troppo poco per impensierire la difesa granata. Dal 46' Tourè 6 - Entra bene in campo, con propositività. L'inferiorità numerica non lo favorisce, spegnendo le sue iniziative.
Meister 5,5 - Fatica l'attaccante e non poco, contro una difesa organizzata. Pochi gli spunti, ancor meno le iniziative personali. Dal 70' Tramoni 6,5 - Venti minuti di sacrificio per lui, che abbina corsa a qualità. Poche però le iniziative. Sfiora il gol nel finale.
Alberto Gilardino 5,5 - La linea scelta vede l'ossatura della squadra stravolta e paga la poca coesione della formazione con pochi titolari. Cresce dopo la mezz'ora, ma il rosso di Cuadrado spezza definitivamente le speranze di rimonta.
