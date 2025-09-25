Ufficiale
Roma Femminile, Simone Canovi nuovo direttore sportivo del club
TUTTO mercato WEB
L’AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Simone Canovi come nuovo Direttore Sportivo della Squadra femminile.
Canovi aveva già lavorato nel Club come Master Scout First Team nella stagione 2018/19, per poi ricoprire il ruolo di Senior Scout anche all’Inter (19/20, 22/23) e alla Juventus (24/25).
Articoli correlati
Altre notizie Calcio femminile
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Idee chiare, progetto, investimenti, giovani e "no" alle grandi. Il Como non è una favola, sta crescendo una vera big. Fabregas il condottiero, con alle spalle una società che vuole realizzare il suo sogno
Le più lette
2 Idee chiare, progetto, investimenti, giovani e "no" alle grandi. Il Como non è una favola, sta crescendo una vera big. Fabregas il condottiero, con alle spalle una società che vuole realizzare il suo sogno
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile