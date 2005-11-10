Ufficiale
Torino, risoluzione consensuale con Marco Baroni. Ora il tecnico può firmare col Verona
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Il Torino ha annunciato in queste ore la risoluzione del contratto che ancora legava il tecnico Marco Baroni al club granata dopo l'esonero della scorsa stagione per fare spazio a Roberto D'Aversa.
"Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Marco Baroni. La Società augura il meglio a Baroni nel proseguimento della sua carriera", si legge sul sito della società di Urbano Cairo.
Per Baroni adesso strada spianata per la prossima avventura in panchina, con gli accordi con l'Hellas Verona che aspettano solo di essere formalizzati.
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