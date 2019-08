Torino-Sassuolo 1-0, il grande ex Zaza sblocca il risultato e non esulta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza sblocca il risultato a Torino. È proprio il grande ex dell'incontro a trafiggere Consigli con un perfetto colpo di testa sugli sviluppi di un cross di Ansaldi dalla sinistra per l'1-0 granata al 13'. Non esente da colpe la difesa del Sassuolo, con Ferrari che ha completamente perso l'attaccante avversario in marcatura. Nessuna particolare esultanza per Zaza, in segno di rispetto nei confronti della squadra che lo ha lanciato ad alti livelli.