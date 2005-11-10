Torino, servono più gol e Abate raddoppia l'attacco: la mossa per il match con l'Udinese

Il Torino riparte con una veste più offensiva. Durante le tre settimane senza campionato, Ignazio Abate ha lavorato soprattutto per aumentare la pericolosità della squadra, senza rinunciare ai principi che caratterizzano il suo calcio: pressione alta, palleggio e ricerca del gioco. Contro l'Udinese la principale novità dovrebbe essere rappresentata dalle due punte di ruolo, con Giovanni Simeone e Che Adams candidati a partire insieme. In questi primi cento giorni di gestione Abate era accaduto dall'inizio soltanto contro il Sassuolo, mentre successivamente il tecnico aveva preferito affidarsi al doppio trequartista o al 3-5-1-1. Stavolta la scelta nasce invece da una precisa volontà tattica, con l'obiettivo di sbloccare anche il rendimento casalingo: in Serie A il Toro non ha ancora vinto al Grande Torino.

Torino, Simeone cerca il primo gol. Abate pensa anche a Oristanio

Abate punta sulla voglia di Adams, tornato a disposizione dopo l'infortunio e autore di due reti nelle prime tre giornate, e soprattutto sulla fame di Simeone. Il Cholito è rimasto a lavorare al Filadelfia durante tutta la sosta e cerca ancora il primo gol in campionato. Le alternative non mancano, con Zapata, Kulenovic e Pellegri pronti a entrare a gara in corso. Potrebbe cambiare qualcosa anche alle spalle degli attaccanti: Gaetano Oristanio insidia seriamente Nikola Vlasic dopo l'ottimo ingresso contro il Bologna, partita nella quale si era anche procurato nel finale un rigore poi non concesso.

Abate valuta anche la difesa a tre

Le novità potrebbero non limitarsi all'attacco. L'abbondanza dell'organico permette ad Abate di valutare anche il passaggio alla difesa a tre, nell'ambito di una maggiore flessibilità tattica che il tecnico vuole introdurre dopo la lunga pausa. Ieri, dopo la rifinitura, la squadra è inoltre andata in ritiro: una scelta insolita rispetto alle abitudini dell'allenatore, ma ritenuta utile per riportare immediatamente il gruppo dentro il clima della Serie A. Contro un'Udinese fisica, organizzata e tecnica, il Torino cerca così di inaugurare una nuova fase della propria stagione. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.