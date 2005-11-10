20.10 - Il tecnico del Torino, Ignazio Abate, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro la Lazio, valida per la tredicesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 20.58 - Comincia la conferenza stampa di Abate

E' una delle migliori prestazioni?

"Faccio fatica a dire qualcosa alla mia squadra. Abbiamo giocato a viso aperto con la capolista, poi indubbiamente dovevamo metterci maggiore maturità. Abbiamo preso gol su corner, dovevamo chiudere 0-0 il primo tempo. Siamo rimasti in piedi e ce la siamo giocata, sono soddisfatto della prestazione. Non raccogliamo punti, ci porta un po' di sconforto ma siamo una squadra viva e vedo la luce in fondo. Forse con il Lecce è stata la peggiore dell'ultimo periodo, ma abbiamo creato tre grandi occasioni: non dobbiamo buttarci negatività addosso, prima o poi la ruota gira"

Il risultato è ancora negativo...

"Finché la squadra crea palle gol così, è difficile chiedere di più...Serve più cinismo. Non è questione di qualità in giocatori che hanno sempre segnato, bisogna credere in ciò che si fa"

Si è confrontato con la società? Sente la fiducia?

"Assolutamente...Mi sono confrontato con presidente e direttore, avverto fiducia. E non ci si può soffermare sui risultati: abbiamo iniziato un percorso nuovo, siamo in crescendo e vedo prospettive importanti. Serve visione su cosa vorremo essere in futuro, altrimenti se ci si basa sui risultati immediati può essere una lettura ma si costruisce poco"

Cosa succede con Rodriguez?

"Sono già stato chiaro...Finché la società non mi dà altre indicazioni...Non so cos'altro aggiungere"

Come sta Cacciamani?

"Non lo so...E' giovane, magari ti dice delle cose inesatte: non so se è stato un crampo o elongazione"

Vi manca un rigore?

"Non l'ho visto, ma non ci si appella a queste situazioni. Mi soffermo sulle occasioni che abbiamo avuto"

Gineitis può fare ancora il difensore?

"Ha fatto una grande partita, è da tempo che mi bazzica nella testa di metterlo in quella posizione. Può sprigionare la sua corsa e arrivare al cross e al tiro, deve migliorare difensivamente ma ha un futuro lì e mi ha dato grande disponibilità. Pellegri? E' entrato bene come Zapata, la punta di peso è un aspetto importante perché puoi capovolgere velocemente l'azione. Mastichiamo amaro per il risultato, ma è una serata importante: spero ci dia consapevolezza, ringrazio i tifosi che ci hanno spinto. Giovedì facciamo allenamento a porte aperte, spero che stiano vicino ai calciatori che danno sempre l'anima"

Come ha visto Oristanio?

"E' entrato bene, l'ho ringraziato davanti a tutta la squadra. Non possono giocare tutti...A Napoli avevamo tantissimi uomini offensivi, c'è da trovare un equilibrio. Oristanio è penalizzato dal modulo, ma si sta adattando bene"

Come ha visto la Lazio?

"Ogni squadra ha le sue caratteristiche, è una squadra forte che abbina qualità in attacco a un centrocampo completo. Stanno facendo un grande lavoro, hanno anche i ricambi e un allenatore bravo. Non so dove possa arrivare, ma penso più a me stesso e come fare punti con il Toro"

Ore 21.11 - Termina la conferenza stampa di Abate