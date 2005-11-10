Ufficiale Torino, il settore giovanile resta nelle mani di Ludergnani. Ha rinnovato fino al 2029

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto del Responsabile del Settore Giovanile Ruggero Ludergnani fino al 30 giugno 2029". Questo il comunicato ufficiale con cui il club granata rende noto il prolungamento del dirigente, che nei mesi scorsi era stato accostato anche alla Roma per il settore giovanile giallorosso, pur avendo comunque un contratto già in essere fino al 2027 (e godendo comunque della piena fiducia della proprietà del Torino.

Continua la nota del club granata: "Ludergnani, classe 1986, laureato in economia, è al Toro dal luglio 2021. In questi anni in granata ha plasmato metodologia e mentalità, scoprendo e formando diversi calciatori che ora militano in Prima Squadra o nei campionati professionistici. Un grande lavoro che ha prodotto anche lusinghieri risultati sportivi, come la vittoria del campionato dell’Under 17 e dell’Under 18 che nella stagione appena trascorsa ha visto le due squadre giocare con lo scudetto tricolore sul petto. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".