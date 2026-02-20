Roma, ipotesi Ludergnani del Torino per il ruolo di responsabile del settore giovanile

Sirene dalla Capitale per Ruggero Ludergnani. Il responsabile del settore giovanile del Torino è finito nel mirino della Roma, alla ricerca di una figura a cui affidare il vivaio nella prossima stagione, con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello e magari avviare anche il progetto Under 23.

Come riportato da Tuttosport, tra i profili valutati dal club giallorosso ci sono anche Vincenzo Vergine, oggi al Milan ma già alla guida del vivaio romanista tra il 2021 e il 2023, e Massimo Tarantino, attuale responsabile delle giovanili dell’Inter. Ma Ludergnani rappresenta il volto nuovo, il dirigente emergente che negli ultimi anni si è costruito una reputazione solida nel panorama italiano.

Ferrarese, laureato in economia ma da sempre uomo di campo, ad aprile compirà 40 anni. Un terzo della sua vita l’ha dedicato al calcio professionistico, iniziando dalla Spal e contribuendo alla scalata dalla Lega Pro alla Serie A tra il 2014 e il 2021, al fianco di Davide Vagnati. Proprio la recente separazione tra il Torino e Vagnati ha riacceso l’interesse della Roma, che già in passato aveva sondato il terreno senza successo.

Ludergnani, però, è legato al Torino fino al 2027 e gode della piena fiducia del presidente Urbano Cairo. In cinque anni di lavoro ha portato in prima squadra diversi talenti: dall’ultimo prospetto lanciato, Alessio Cacciamani - oggi brillante in Serie B alla Juve Stabia- fino a Gvidas Gineitis e Alieu Njie, scovati da giovanissimi per poche decine di migliaia di euro e ora valutati milioni.

Nonostante i movimenti dirigenziali interni, la sua posizione resta centrale nel progetto granata. La Roma osserva con interesse, ma strapparlo al Toro non sarà semplice.