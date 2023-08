Torino, si torna su Praet: offerti 3 milioni al Leicester City per il belga

vedi letture

Riprende il tormentone legato a Dennis Praet per il Torino, che un mese e mezzo dopo sembra pronto a ricominciare la trattativa con il Leciester City esattamente dove l'aveva lasciata. Il belga, dopo il mancato riscatto dell'estate 2022, è sempre rimasto in orbita granata, col Leicester che però non ha mai voluto accogliere le proposte di Vagnati.

Si riparte dall'offerta di un mese e mezzo fa: 3 milioni

Stando a quanto rivelato da Sky, il Toro è pronto a mettere sul piatto un'offerta da 3 milioni di euro per il giocatore, che con le Foxes è in scadenza di contratto e potrebbe spingere per cambiare aria dopo un anno da dimenticare in Premier: 22 apparizioni e un solo gol nella passata stagione, che come detto si è conclusa con l'amara retrocessione del club in Championship. Una proposta identica a quella recapitata un mese e mezzo al club inglese, che tuttavia è rimasto 'freddino'.