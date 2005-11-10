Torino, Simeone: "Quando farò vedere il secondo gol a mio figlio non so se ci crederà"

Giovanni Simeone, del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 in casa del Parma: "Sono contento di aver fatto una bella partita, ma la abbiamo fatta tutti. Se farò vedere a mio figlio il secondo gol non so se ci crederà, stavo parlando con mio papà e mi ha detto proprio questo, ovvero che un giorno farò lo stesso che ha fatto lui con me con il mio piccolo. Mi dà sempre bei messaggi e li tengo".

La prima doppietta con la maglia del Torino, è venuto ad abbracciarla un componente dello staff. Le aveva detto qualcosa?

"Sì, mi aveva detto di respirare perché quando facciamo delle cose in allenamento io lo dico sempre a me stesso, lui mi ha sentito e mi ha preso in giro scherzosamente".

Un grande elogio va fatto pure a Perri.

"Ha fatto una grande partita, io dico sempre che è difficilissimo perché è troppo grosso, non sai dove tirare".