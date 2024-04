Torino, un Ricci così in forma non lo avevi mai visto: adesso è insostituibile

A due mesi dal termine del campionato il Torino scopre un giocatore che così in forma non aveva ancora mai ammirato. Il suo nome è Samuele Ricci e di mestiere fa il centrocampista. Arrivato nell'estate di due anni a per quasi 10 milioni di euro, ha divorato tutte le tappe della sua carriera: a 18 anni l'esordio in Serie B, a 20 quello in Serie A e pochi mesi dopo la chiamata di Roberto Mancini con la Nazionale. Come riportato da La Stampa, adesso si può dire: è insostituibile nello scacchiere di Ivan Juric.

I segnali di crescita sono evidenti da un po' di tempo, però contro il Monza ha dimostrato di essere diventato consapevole della propria forza, decisivo nel prendere per mano la squadra nei momenti cruciali della sfida, come fanno i veri leader. È piaciuto il modo in cui ha interpretato il match, la voglia che ha messo in campo e la volontà di stare sempre a contatto con la gara. Sembra davvero essersi trasformato nel giocatore completo che Juric descriveva tempo fa.

L'espulsione ingiusta, doveroso ricordarlo, contro la Fiorentina, ha fatto scoccare in lui la scintilla che lo ha fatto diventare il pistone più importante del motore granata. Chiaro, l'assenza di Ilic lo ha aiutato perché questo è un dato di fatto, ma la vera prova del nove arriva sabato sera, quando davanti a lui troverà l'Empoli, ovvero la squadra che lo ha fatto diventare un calciatore.