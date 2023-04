Torino, Vagnati vuole Cambiaghi: la trattativa con l'Atalanta legata anche a Miranchuk

Il direttore tecnico del Torino Vagnati segue con attenzione Nicolò Cambiaghi, attaccante attualmente in prestito all'Empoli ma di proprietà dell'Atalanta. I bergamaschi gli hanno già rinnovato l'accordo fino al 2026 in vista di un'estate che potrebbe essere movimentata. I granata studiano la strada per provare a regalarlo a Juric. I rapporti tra i due club sono buoni, in attesa di capire se Miranchuk alla fine verrà riscattato o meno. Se Cairo deciderà di investire 12 milioni per il russo, allora l'affare potrebbe allargarsi proprio a Cambiaghi. Viceversa, ecco che si penserà ad un'operazione separata. A riportarlo è Tuttosport.