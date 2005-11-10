Torino, finalmente Vlasic: dopo 11 gare a secco per il croato può iniziare una nuova stagione

Dopo undici partite di astinenza tra 2025-26 e 2026-27, Nikola Vlasic è tornato finalmente a esultare. La rete realizzata ieri sera contro il Monza, nel successo per 3-2 del suo Torino, vale molto più di un semplice gol: è una liberazione personale e un’iniezione di fiducia per un giocatore che può rivelarsi ancora una volta decisivo nella stagione dei granata. Il croato sta ritrovando condizione, brillantezza e continuità, dopo un avvio in cui non era riuscito a esprimersi al meglio. "Mi mancava il gol. Nelle prime quattro o cinque partite non avevo la stessa fiducia, ma ora mi sento meglio", ha raccontato lui stesso nel post partita, sottolineando come le buone prestazioni contro Udinese e Parma gli avessero già restituito la convinzione di essere vicino alla rete.

La svolta, per Vlasic e per il Toro

Vlasic non ha mai smesso di credere nelle sue qualità, anche grazie al sostegno del nuovo allenatore Ignazio Abate, che lo aveva rassicurato sulla possibilità di tornare presto a segnare. Il gol al Monza può rappresentare una svolta, per il 29enne e per un Torino che ha bisogno anche della sua creatività per rendere più imprevedibile la sua manovra offensiva. Importante, in questo senso, l’intesa con Belghali, promosso da Vlasic in persona dopo il match: "Corre sempre, tantissimo. Ci dà tante opzioni. Mi piace molto giocare con lui".

Tre vittorie consecutive per il Torino

Le tre vittorie consecutive sono un segnale incoraggiante per i granata e Vlasic, al suo quinto anno in maglia Torino, vuole essere uno dei protagonisti assoluti. Il ritrovato entusiasmo dei tifosi, elogiato con soddisfazione dal centrocampista nella medesima intervista, alimenta la positività di un ambiente che comincia a guardare avanti con maggiore ottimismo. Anche grazie al ritorno al gol del suo numero 10.