Croazia, Vlasic protesta: "Il rigore dell'Inghilterra a noi non l'avrebbero fischiato"

La Croazia esce a testa alta dalla sfida contro l'Inghilterra a Wembley, ma come successo a Spalato contro la Spagna ancora senza punti. La squadra del ct Slaven Bilić ha perso per 2-1 in terra britannica, non è bastato il gol dell'interista Petar Sucic, autore del momentaneo 1-1 nel secondo tempo. Ora la Croazia giocherà a Osijek contro la Cechia, ma già si profila uno spareggio per rimanere nella Serie A di Nations League.

Nella partita di Wembley ha fatto discutere, dal punto di vista croato, il rigore dato agli inglesi e messo a segno da Harry Kane. Il centrocampista del Torino, Nikola Vlasic, ha commentato così l'episodio: "Il rigore? Se fosse stato per noi non l'avrebbe concesso, ma l'arbitro ha fischiato per loro per tutto il tempo".

Poi ha aggiunto: "Abbiamo giocato bene, nel primo tempo abbiamo avuto un po' più di timore, dopo il loro primo gol ci siamo liberati e abbiamo avuto l'occasione di vincere. Abbiamo dimostrato che la prestazione a Rujevica è stata solamente un caso. Il mio ruolo di esterno sinistro? L'allenatore mi ha chiesto se potessi giocare in quella posizione perché non ci sono né Perišić né Jakić. È la prima volta in vita mia e se qualcuno me l'avesse proposto 5-6 anni fa, avrei detto che non potevo, ma ora capisco meglio il calcio dal punto di vista tattico, gioco in Italia da molto tempo, ed è stata una prestazione solida. Peccato aver sprecato l'occasione, l'abbiamo avuta, abbiamo controllato la partita, la cosa più importante è stata che abbiamo tenuto duro e che la sconfitta a Rijeka non ci ha condizionato psicologicamente".