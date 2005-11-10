Torino in ansia, Abate trema: Vlasic va ko con la Croazia, c'è apprensione al Filadelfia

Nuovo campanello d’allarme in casa Torino sul fronte degli infortuni. Questa volta a tenere in apprensione lo staff granata è Nikola Vlasic, capitano in pectore della squadra e punto di riferimento nello scacchiere di Ignazio Abate. Il trequartista croato non è stato inserito nella lista dei convocati di Bilic per l'ultimo impegno di Nations League contro la Repubblica Ceca, a causa di un problema fisico accusato nelle scorse ore.

Stando alle prime informazioni, il numero 10 granata avrebbe avvertito un fastidio al muscolo posteriore della coscia durante la seduta di allenamento di sabato. Una situazione che ha spinto lo staff della nazionale a non rischiare il giocatore, lasciandolo fuori dalla partita. Vlasic ha seguito dunque dalla tribuna l'ultimo appuntamento dei suoi compagni, prima di fare ritorno in Italia per sottoporsi a controlli più approfonditi. Soltanto gli esami strumentali potranno chiarire la natura del problema e soprattutto stabilire se si tratti di un semplice fastidio muscolare oppure di un infortunio più significativo. Al momento, quindi, non ci sono elementi sufficienti per formulare una diagnosi precisa o ipotizzare i tempi di recupero. La situazione resta da monitorare e nelle prossime ore potrebbero arrivare indicazioni più chiare sulle condizioni del giocatore al rientro al Filadelfia.

La notizia non può che preoccupare Ignazio Abate, già alle prese con una situazione complicata sul fronte degli indisponibili. L'eventuale stop di Vlasic rappresenterebbe infatti un'ulteriore tegola per il Torino, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con diverse assenze. L'auspicio dell'allenatore è che il problema non sia grave e che il croato possa tornare rapidamente a disposizione. Nel mirino c'è già la sfida contro il Napoli, in programma sabato 21 novembre, quando i granata riprenderanno il campionato dopo la sosta per le nazionali. La presenza del numero 10 resta però in dubbio e dipenderà dall'esito degli accertamenti.