Torino, ansia per Vlasic. Nemmeno convocato per Croazia-Repubblica ceca: il motivo

La pausa per le Nazionali lascia in dote, come al solito, diversi infortuni che poi si devono sobbarcare le squadre di club. Uno dei giocatori colpiti in queste sosta è Nikola Vlasic, convocato dalla Croazia per la Nations League. L'ultima partita in programma avrebbe dovuto giocarla oggi, ma non era disponibile.

I motivi dell'esclusione

Il centrocampista del Torino non è stato neanche inserito nella lista dei convocati dal ct Bilic. Come riporta ToroNews, il giocatore classe '97 avrebbe riscontrato un problema in occasione dell'allenamento di sabato. Nello specifico, si tratterebbe di un un problema al muscolo posteriore della coscia. Nelle prossime ore si attendono chiarimenti sulle condizioni del giocatore granata, con il tecnico Ignazio Abate che intende capire se sarà disponibile o meno per sabato 21 novembre contro il Napoli.