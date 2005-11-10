Confortante l’esito degli accertamenti ai quali ieri è stato sottoposto Nikola Vlasic: nessuna lesione e allarme rientrato. Nel pomeriggio di ieri il corato si è già allenato, pur svolgendo un programma personalizzato - parte atletica, anche con buona intensità - e ovviamente la situazione che lo riguarda verrà monitorata giorno dopo giorno. Impossibile al momento fare una previsione sulla sua convocazione in vista del Napoli, fa sapere Tuttosport.

Scelta corretta fermarsi: il croato ha saltato la seconda gara di Nations League

Vlasic si era fermato in allenamento, domenica ct e staff avevano deciso di non rischiarlo, tanto che il numero 10 del Torino si era accomodato in tribuna, non venendo neppure convocato dopo aver invece giocato per 90 minuti la precedente sfida di Nations League contro l’Inghilterra. Logico che la possibilità di doversi privare più o meno a lungo del calciatore aveva messo in allarme l’ambiente, anche se gli esami hanno fatto tirare un sospiro di sollievo.

Lunedì il giocatore è rientrato in città per essere valutato dallo staff, da lì la conferma di come Vlasic si sia fermato in tempo. Solo un affaticamento al bicipite femorale della coscia destra: il riposo precauzionale ha fatto la differenza, evitando al croato di incappare in un infortunio che avrebbe privato Abate del giocatore certamente al Maradona, ma forse anche più a lungo.