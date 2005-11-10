Torino, Vlasic euforico dopo il ritorno al gol: "Abbiamo un grande futuro se continuiamo così"

Tornato al gol dopo undici partite di astinenza, Nikola Vlasic ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del successo del Torino contro il Monza per 3-1: "Mi mancava il gol. Le prime 4-5 partite non aveva la stessa fiducia ma ora mi sento meglio. Sapevo che il gol stava arrivando perché contro l'Udinese e il Parma avevo fatto bene. Abate mi aveva rincuorato dicendomi che il gol sarebbe arrivato. Sono contenuto per la rete e per la vittoria che meritavamo".

Belghali (lì con lui, ndr), vi sta dando una mano.

"Corre sempre, tantissimo. Ci dà tante opzioni. Mi piace molto giocare con lui".

La classifica adesso vi vede in alto

"Questo è il mio quinto anno qui e queste tre vittorie di fila sono un segnale. Stanno tornando anche i tifosi e questo mi rende felice. Il club se lo merita. Abbiamo un grande futuro se continuiamo così"