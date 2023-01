Torino, Vlasic: "Puntiamo a dominare il gioco, è molto più facile per me esprimermi"

vedi letture

L'attaccante del Torino Nikola Vlasic ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Lega di Serie A: "Sono ancora giovane ma ho già esperienza. Ho cominciato a giocare in prima squadra a Spalato quando avevo 16 anni, quindi ora sono 9 anni da professionista, ma ho ancora tempo davanti. Amo il calcio e mi dico sempre che voglio giocare altri 10 anni. Ho ancora parecchio calcio da giocare, sono solo a metà del percorso. Juric è stato uno dei fattori fondamentali per farmi venire al Toro. Il suo modo di interpretare in calcio è famoso, mi ha attratto. Se giochi per una squadra che lotta per non retrocedere è ovvio che sia più difficile per giocatori creativi come me. Qui a Torino comunque puntiamo a dominare il gioco, ad attaccare, è molto più facile per me esprimermi qua che in una squadra difensiva. Quando senti che tutti credono in te è più facile giocare, ti consente di essere libero: voglio solo essere felice e giocare a calcio, ho lavorato tutta la vita per questo. Boban? E' una personalità enorme in Croazia. Se chiedi a qualsiasi calciatore della mia età chi sia il suo idolo tutti diranno lui o Prosinecki. Mentre crescevo si parlava solo del mondiale del 98 della loro Croazia, mio padre mi faceva vedere i suoi video. Mi piace molto. Sento il valore della storia del Toro. Ogni volta che cammino dallo spogliatoio verso il campo vedo cos'ha vinto questa squadra e vedo le facce e i nomi dei giocatori che hanno fatto la storia: è una cosa che poi ti senti dentro. Quando sono in città, in centro a Torino, sento l'amore della gente per questo club e lo provo anche io ora. Non credo che la classifica sia una fotografia realistica di dove dovremo essere. Varie volte in stagione abbiamo prodotto più gioco deli avversari, vorrei fossimo più concreti e fortunati. Dobbiamo continuare il nostro processo di crescita e i risultati arriveranno. Ora affrontiamo la Fiorentina, che è una squadra tosta: è dura affrontarli al Franchi ma possiamo vincere perché abbiamo un'ottima squadra e giochiamo un ottimo calcio. La cosa più importante per me è sempre vincere, parlerà il campo".