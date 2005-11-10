Totti: "Chivu farà grandi cose con l'Inter. Malen? Grandissimo giocatore, fa la differenza"

"Come vedo Chivu allenatore? Un grande, ha dimostrato di essere all'altezza di una grande squadra. Ho avuto la fortuna di conoscerlo come calciatore, ho condiviso tante cose belle con lui, penso che farà grandi cose con l'Inter". Parla così Francesco Totti, presente come ambassador della Serie A in occasione stamani del lancio del nuovo album Calciatori Panini.

Ti aspettavi che l'Inter paradossalmente avesse una marcia in meno in Europa? "Ma no, si può perdere una partita, sia in Europa che in campionato. Il problema è che in Italia quando perdi una gara si amplifica tutto… L'Inter è una grande squadra, una squadra competitiva, arriverà in fondo sia in Serie A che in Champions", ha detto Totti indicando poi proprio la squadra nerazzurra come più accreditata tra quelle italiane per vincere la Champions (qui le dichiarazioni integrali).

Tornando sui temi di casa Roma, tra le altre cose, Totti risponde anche ad una domanda su Malen, vero trascinatore a suon di gol della Roma di Gasperini: "Se mi sarebbe piaciuto giocare con lui? Perché no. Un grandissimo giocatore, fa la differenza. Da quando è arrivato si è espresso ai massimi livelli. Stiamo parlando di un top player e spero continui su questa squadra".

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