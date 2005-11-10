Totti non fa drammi: "L'Inter può vincere la Champions". E ribadisce il no al ritorno alla Roma

"La figurina del top player della Roma in questo momento? Tutta la squadra sta facendo bene, ma se devo citarne uno dico mister Gasperini. Sta creando un grande gruppo, compatto e unito che ha voglia di dimostrare e di vincere". Parla così Francesco Totti, presente come ambassador della Serie A in occasione stamani del lancio del nuovo album Calciatori Panini.

Questa è una Roma da scudetto o manca ancora qualcosa? "È una Roma che può competere per lo scudetto. Sappiamo che l'Inter ha una marcia in più, ma la Roma può dare filo da torcere ai nerazzurri".

Ti aspettavi che l'Inter paradossalmente avesse una marcia in meno in Europa? "Ma no, si può perdere una partita, sia in Europa che in campionato. Il problema è che in Italia quando perdi una gara si amplifica tutto… L'Inter è una grande squadra, una squadra competitiva, arriverà in fondo sia in Serie A che in Champions".

Stasera c'è il Real Madrid, la Roma se la può giocare come ai tuoi tempi? "Se la gioca, sì, anche se poi davanti ha sempre una squadra come il Real. Ma non è il Real Madrid dei tempi nostri, quella era piena di galacticos. Però è sempre una partita di Champions, difficile per entrambe, venire all'Olimpico e giocare davanti a 70mila persone non è semplice".

Ci sarà anche l'emozione per Mourinho che torna. "Penso faranno una grande accoglienza. Mourinho ha dato tanto a questa città e a questa squadra. Credo sia doveroso l'omaggio che gli faranno".

Ti aspettavi una Lazio così forte in campionato? "Sinceramente no. Ma non se l'aspettava nessuno, neache Gattuso come ho sempre detto. Però è una squadra forte, è prima in classifica, quindi chapeau"

Come vedi Chivu allenatore? "Un grande, ha dimostrato di essere all'altezza di una grande squadra. Ho avuto la fortuna di conoscerlo come calciatore, ho condiviso tante cose belle con lui, penso che farà grandi cose con l'Inter".

C'è un giocatore che in Serie A ricorda Totti? "Io non me lo ricordo… Voi ve lo ricordate?", risponde Totti scherzando con i giornalisti presenti.

Ti sarebbe piaciuto giocare con Malen? "Perché no. Un grandissimo giocatore, fa la differenza. Da quando è arrivato si è espresso ai massimi livelli. Stiamo parlando di un top player e spero continui su questa squadra".

Sono maturi i tempi per un tuo ritorno alla Roma? "No. Tornare a Roma sì - scherza Totti -, alla Roma no".

Impressioni sulla Nazionale? "Una buona impressione, anche perché peggio di prima non si poteva fare. Diamo tempo a Mancini, sta creando una squadra competitiva, quando riparti da zero è tutto più difficile. Però è un grande allenatore e dobbiamo remare tutti dalla stessa parte".

Chi vince il Pallone d'Oro? "Bella domanda. A chi lo darei? A Kane".

Una squadra italiana può vincere la Champions League? "L'Inter potrebbe… Se gli 'dice bene' potrebbe vincere".