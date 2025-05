Tudor un anno dopo: il gol di Marusic alla Juventus era la sua prima alla Lazio

L'anno scorso Igor Tudor esordì sulla panchina della Lazio proprio contro la Juventus. Incrociandola per tre volte in poco più di un mese, tra l'uno a zero del campionato e il 2-3 complessivo della Coppa Italia. A fine marzo la vittoria era stata firmata dall'incursione di un ex difensore, arrivata al minuto novantatré quando il pareggio sembrava oramai scritto."Marusic ha fatto un gran gol da ala vera, dovevo arrivare io per far capire che è un’ala e non un terzino", la battuta di Tudor a fine gara.

"Non si poteva partire meglio, sono contento per i ragazzi che l'hanno interpretata nel miglior modo possibile nonostante il poco tempo e il rientro dei nazionali all'ultimo momento. Il gol alla fine? Non credo alla fortuna ma solo al lavoro e le conseguenze del lavoro si vedono poi in partita. Alla squadra avevo chiesto di ripartire in modo serio e in modo forte, ripeto: sono contento per i ragazzi".

Una delle sconfitte che, di fatto, fecero pendere la bilancia dei tifosi juventini contro Massimiliano Allegri. Anche perché era un addio definitivo a uno Scudetto che era già praticamente deciso alla metà di febbraio, in favore dell'Inter. La partenza era stata buona, quello che è arrivato dopo non tanto: 18 punti in 9 partite, sì, ma anche le dimissioni di quest'estate per la diversità di vedute con Lotito e la dirigenza. Curiosità: anche quest'anno, con la Juventus, Tudor è partito con un uno a zero...